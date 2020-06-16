2020-06-16T06:09:56+03:00
Общество

«Дочки рыдали весь день»: дети нашли в камышах слепых котят, завернутых в пакет

Животные прожили всего несколько дней и умерли
Надежда РЫЖКИНА
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Котят нашли на озере, кто-то хотел их утопить. Фото: предоставлено героиней публикации.Котят нашли на озере, кто-то хотел их утопить. Фото: предоставлено героиней публикации.
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В поселке Заречный Куйбышевского района дети нашли в камышах слепых котят. Кто-то завернул новорожденных малышей в пакет, по всей видимости, их пытались утопить, но не получилось сделать это до конца. Дети принесли животных домой. Они еще были живы.

— Три дня у нашего дома кто-то пищал. Мы думали, это птицы, их много на озере водится. Но писк все не прекращался, я сказала дочкам пойти посмотреть. И они нашли в камышах пакет с котятами. Забрали их себе, они еще слепые были, только родились. Кормили из шприца детской смесью. У нас живет дома кошка, но она не кормящая, могла их только согревать своим бочком, — рассказала КП-Новосибирск Анна.

Казалось, что малышей удастся спасти. В тот же вечер Анне позвонила женщина, у которой жила кормящая кошка. Они договорились на следующий день передать котят новой маме. Но до утра они не дожили.

— Ночью они умерли, возле кошки лежали их трупики. Они ж мерзли три дня в холодной воде, как же тут выжить? И дочки в шоке были — они еще школьницы обе, рыдали, для них это такой большой удар. Сегодня уже потихоньку отошли. Я тоже еле отошла. Мы хотели котят, как они окрепнут, забрать себе домой. Жаль малышей, не понимаю, насколько надо быть бездушным, чтобы их выкинуть, — сетует Анна.

Котят мама с дочками похоронили на своем участке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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