2020-06-16T05:44:10+03:00
Недвижимость

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования. Снижение произошло по программам на покупку строящегося и готового жилья, в том числе по программе ипотечного кредитования с господдержкой, при сумме кредита до 5 млн рублей
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Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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Минимальная ставка по программам на покупку строящегося и готового жилья при сумме кредита до 5 млн рублей теперь составляет 9,49% годовых.

Для кредитов на покупку строящегося и готового жильяна сумму 5 млн рублей и выше - минимальная ставка составляет 8,99% годовых, а для кредитов по программе ипотечного кредитования с господдержкой (программа «Ипотека 6,5%») на сумму 5 млн рублей и выше – 5,99%.

Возможна подача заявки на ипотечный кредит по двум документам: для этого достаточно паспорта и второго документа на выбор (ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт).

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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