«Весь покусан комарами и клещами»: стала известна судьба подростка, пропавшего во время велосипедной прогулки
Во вторник, 16 июня, стало известно, что потерявшийся во время велосипедной прогулки 17-летний парень найден. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт» в Новосибирске.
— Найден. Жив! — написали волонтеры в своей группе в соцсети.
Мама подростка Ляля Дзюба рассказала КП-Новосибирск, что ее сын заблудился, но смог выйти из леса.
— Он очень устал. Весь покусан комарами. В лесу он не забывал осматриваться на клещей. Снял с одежды много клещей. Но один все же его укусил. И даже тут сын сообразил снять его и поместить в пустую бутылку для анализа. Спасибо всем огромное, кто помогал в поисках, — поблагодарила сибирячка.
Напомним, 17-летний подросток пропал накануне во время прогулки по лесу недалеко от поселка Бибиха.
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ИСТОЧНИК KP.RU