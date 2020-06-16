2020-06-16T05:44:31+03:00
Общество

«Весь покусан комарами и клещами»: стала известна судьба подростка, пропавшего во время велосипедной прогулки

Мальчик заблудился, но сумел сам выбраться из чащи
Ульяна ДЖАНКОВА
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Парень сумел сам выбраться из леса, в котором заблудился. Фото: «Лиза Алерт»Парень сумел сам выбраться из леса, в котором заблудился. Фото: «Лиза Алерт»
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Во вторник, 16 июня, стало известно, что потерявшийся во время велосипедной прогулки 17-летний парень найден. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт» в Новосибирске.

— Найден. Жив! — написали волонтеры в своей группе в соцсети.

Мама подростка Ляля Дзюба рассказала КП-Новосибирск, что ее сын заблудился, но смог выйти из леса.

— Он очень устал. Весь покусан комарами. В лесу он не забывал осматриваться на клещей. Снял с одежды много клещей. Но один все же его укусил. И даже тут сын сообразил снять его и поместить в пустую бутылку для анализа. Спасибо всем огромное, кто помогал в поисках, — поблагодарила сибирячка.

Напомним, 17-летний подросток пропал накануне во время прогулки по лесу недалеко от поселка Бибиха.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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