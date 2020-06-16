«Они совсем, что ли?»: сибиряков возмутил магазин, где продают сало с червями

16 Июнь 2020 2020-06-16T04:38:04+03:00

Покупатель снял на видео, как опарыш осторожно вылезает из пакета, в который обернут продукт

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Житель города Карасук, зайдя в продуктовый магазин, обнаружил на прилавке среди продуктов подозрительный кусок сала — прямо из дыры из дыры в упаковке высунулся белый червь. Он шевелился, но, казалось, что продавец его не заметил.

— Очень много людеи покупают еду для себя и своих детей. Магазин на улице Тургенева, — написал автор видео, поделившись роликов в паблике «Жесть Новосибирск».

Мнения подписчиков паблика разделились. Одни требовали немедленно написать жалобу, другие постоянные покупатели защищали магазин:

— Продавцы совсем, что ли, не видят, что на прилавках лежит?

— На самом деле очень хороший магазин, это минус продавцам, что такое допустили.

— Не от большого ума распространять такие видео. Хороший магазин, очень часто покупаю там продукты. Бывает со всеми, недосмотрели, — написали подписчики в комментариях.

А некоторые читатели пошутили, что сало с опарышами можно взять для рыбалки.

КП-Новосибирск выяснила у юриста, что стоит сделать покупателю, который заметил червя.

— Магазин нарушает права потребителя на качественный товар. Если покупатель снял на видео непосредственно сам продукт и интерьеры магазина, нарушений с его стороны нет. Он вправе делиться этой информацией в Интернете, доносить сведения до других граждан. И также может написать жалобу в Роспотребнадзор о нарушении санитарных норм, — рассказал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

ghest_novosibirsk Опарыш в сале

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ИСТОЧНИК KP.RU