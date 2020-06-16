«Как еще никого не пришибло»: под Новосибирском ураган сорвал крышу с дома
В Карасуке Новосибирской области сильный порыв ветра сорвал крышу с жилого дома. Это произошло 15 июня. Буквально через 15 минут погода восстановилась, будто разрушительного урагана и не было. По предварительной информации, никто не пострадал. Один из очевидцев снял на видео последствия сильного ветра. На кадрах видно, что крышу сорвало, но далеко кровлю не унесло, она полностью накрыла дом и двор.
— Это трагедия, как еще никого не пришибло, и сам дом не унесло, — комментирует автор видео в группе «АСТ-54».
Теперь владельцу дома предстоит дорогостоящий ремонт.
Напомним, в начале июня Новосибирскую область накрыл ливень и сильный ветер. Буря сорвала крышу со здания в Марусино. Кровля приземлилась на припаркованные автомобили. По счастливой случайности никто из людей не пострадал.
Под Новосибирском с жилого дома сорвало крышу .Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
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ИСТОЧНИК KP.RU