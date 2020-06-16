2020-06-16T03:35:24+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на 16 июня 2020 года: ожидаются заморозки до -1

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 16 июня 2020 года
Надежда РЫЖКИНА
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дневная прохлада не отступает, а ночью столбик термометра остановится на отметке -1.дневная прохлада не отступает, а ночью столбик термометра остановится на отметке -1.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Погода в Новосибирске 16 июня 2020 года: дневная прохлада не отступает, а ночью столбик термометра остановится на отметке -1 градус.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +17-19 градус, ночью — +6-8 градусов. Ожидается переменная облачность, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура ночью составит +4-9, при прояснениях ожидаются заморозки до -1. Днем воздух прогреется до +15-20 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы. Также будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

Похожую прогноз дает «Яндекс». По данным сайта, днем в Новосибирске будет малооблачно без осадков, температура днем составит +16-18 градусов, будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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