Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 16 июня 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

16 Июнь 2020 2020-06-16T03:00:09+03:00

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 16 июня 2020 года покажет, что происходит в регионе

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В Новосибирской области осталось только два района, где нет зараженных: наша Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 16 июня 2020 года покажет, где есть заболевшие.

— 228 пациентов с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Краснозерскую, Мошковскую, Доволенскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу, — говорится в сообщении оперштаба регионального правительства.

Осталось два района, где нет заболевших коронавирусом.

Осталось только два района, где нет заболевших: Кыштовский и Венгеровский.

Напомним, с начала эпидемии коронавирусом в Новосибирской области заболели 4394 человек, из них — 303 ребенка выздоровели — 2193 пациента инфекционного госпиталя, выздоровели, 57 человек скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU