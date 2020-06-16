Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 16 июня 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
В Новосибирской области осталось только два района, где нет зараженных: наша Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 16 июня 2020 года покажет, где есть заболевшие.
— 228 пациентов с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Краснозерскую, Мошковскую, Доволенскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу, — говорится в сообщении оперштаба регионального правительства.
Осталось два района, где нет заболевших коронавирусом.
Осталось только два района, где нет заболевших: Кыштовский и Венгеровский.
Напомним, с начала эпидемии коронавирусом в Новосибирской области заболели 4394 человек, из них — 303 ребенка выздоровели — 2193 пациента инфекционного госпиталя, выздоровели, 57 человек скончались.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU