«Я настоящий котопапа»: боксер-художник из Новосибирска устроил дома кошачий приют

16 Июнь 2020 2020-06-16T00:26:17+03:00

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Новосибирец Алексей Аникин устроил в своей квартире настоящий кошачий приют. Спасением животных сибиряк занимается уже семь лет: бывает, что на его жилплощади уживается до 20 кошек! Алексей отлавливает животных на улице, лечит их, приручает, откармливает и пристраивает в добрые руки.

— Все началось с того, что у меня умерла любимая кошка, — рассказывает он. — Ее звали Багира, и она жила у меня 15 лет. Я страшно переживал и решил, что больше никогда ни за что не буду держать дома никаких животных. И вот как-то на остановке увидел кошку — черную, как две капли воды похожую на мою прежнюю. У меня все, конечно, в душе перевернулось, я ее пожалел и решил забрать к себе, — рассказал сибиряк изданию «Сибкрай.ru». — Взял пакетик с кормом — кис-кис-кис — думал, что она ко мне подбежит. Но не тут-то было, кошка со всех ног бросилась прочь. Два месяца я за ней охотился — с сачком, с покрывалом, с коробками, с кормом, даже с валерьянкой. Все было бесполезно. Познакомился с зоозащитниками, они мне рассказали, что есть специальные устройства — ловушки. Гуманные, они не причиняют животным никакого вреда. Я заказал такие из Китая и Финляндии, освоил, как ими пользоваться... Но пока учился, с кошечкой случилась беда — она отравилась. Я нашел ее уже в плохом состоянии, убегать она больше не могла, и я отнес ее клинику, она под капельницами лежала.

Спасением животных сибиряк занимается уже семь лет. Фото: «Сибкрай.ru»

Новую Багиру сибиряку удалось пристроить на Бердскую птицефабрику. Сейчас хвостатая охотница ловит там крыс, а благодарные работники подкармливают ее отходами с производства. Вот именно после истории ее спасения Алексей и задумался о том, что может помочь многим другим оказавшимся в беде кошкам. Тем более, необходимое оборудование и навыки у него уже были. Сколько усатых-полосатых он уже успел спасти с улицы, Алексей не помнит. За первые два года он насчитал пятьдесят, а дальше уже считать бросил. По словам сибиряка, поймать кошку — это еще только половина дела. Ведь всех их нужно показать ветеринару, поставить прививки, обработать от блох, стерилизовать. А некоторым нужно более серьезное лечение. Кроме того, не все уличные животные легко идут на контакт с человеком: их необходимо воспитывать. А некоторые кошки преподносят Алексею сюрпризы в виде… котят.

Бывает, что на его жилплощади уживается до 20 кошек. Фото: «Сибкрай.ru»

— Как-то я спас кошку, которая забралась на дерево, убегая от собаки. Принес ее домой, записал на стерилизацию. А она у меня через четыре дня возьми да роди. Причем матерью оказалась не слишком хорошей: кормить котят и ухаживать за ними она не хотела. И пришлось мне стать для них настоящим котопапой, — рассказывает сибиряк.

Однако, хоть кошки и занимают важное место в жизни Алексея, все же они являются только ее частью. Кроме всего прочего, у сибиряка есть любимая работа: уже 17 лет он трудится машинистом паровых турбин на ТЭЦ. Серьезно занимается тайским боксом, а в свободное время — рисует.

Алексей занимается тайским боксом, а в свободное время — рисует. Фото: «Сибкрай.ru»

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