2020-06-15T22:00:04+03:00
Общество

Из-за засухи в Новосибирской области могут ввести режим ЧС

Об этом сообщил губернатор Андрей Травников
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирской области могут ввести режим ЧС из-за сильной засухи.В Новосибирской области могут ввести режим ЧС из-за сильной засухи.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новосибирской области могут ввести режим ЧС из-за сильной засухи. Об этом заявил губернатор Андрей Травников.

— Прогнозы синоптиков, касающиеся дождей, на прошедшей неделе не оправдались. В отдельных районах ситуации практически чрезвычайная — гибнут посевы, есть риски срыва планов по заготовке кормов. Если есть основания, предлагаю вводить режим чрезвычайной ситуации на территории тех районов, где наблюдается засуха, — сообщил губернатор на оперативном совещании областного правительства.

В ГУ МЧС по Новосибирской области также предупреждают о высоком уровне пожароопасности 4 класса горимости, который ожидается в отдельных районах региона с период с 16 по 19 июня. По югу области будет сохранятся пожароопасность 5 класса горимости. Спасатели еще раз напоминают сибирякам о том, насколько важно соблюдать правила пожарной безопасности и быть осмотрительными и аккуратными в повседневных делах. Если же вы заметили где-либо возгорание, то нужно сразу же сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России — 101 или по единому телефону 112.

Как сообщает гидрометцентр России, с 16 по 19 июня в Новосибирской области ожидается переменная облачность, температура воздуха будет составлять в среднем 17-24 градуса тепла, 18 и 19 июня возможен небольшой дождь, ветер будет дуть со скоростью 1-4 метров в секунду, атмосферное давление будет удерживаться на отметке 737-750 миллиметров ртутного столба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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