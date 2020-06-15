Роспотребнадзор хочет оштрафовать новосибирский ресторан из-за испорченного салата

15 Июнь 2020 2020-06-15T21:55:42+03:00

За первый квартал Роспотребнадзор направил в суд 111 аналогичных протоколов

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Роспотребнадзор хочет оштрафовать ресторан в крупном новосибирском торговом центре за испорченный салат «Оливье». Заявление было принято в Арбитражном суде Новосибирской области.

— Заявление в суд было составлено после внеплановой проверки, проведенной по обращению потребителя. Протокол об административном правонарушении в отношении ООО «ИКЕА Дом» (по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ) был составлен после обращения женщины, купившей в местном ресторане два салата «Оливье» с истекшим сроком годности, — рассказала изданию «Новая Сибирь» заместитель руководителя управления Лада Самойлова.

Рассматривать дело будут 29 июня. За торговлю просроченными продуктами ресторану может грозить штраф от 300 до 600 тысяч рублей.

Стоит отметить, что за первый квартал Роспотребнадзор направил в суд 111 аналогичных протоколов. По итогам рассмотрения 47 из них шесть юридических лиц отделались предупреждениями, а вот 41 — заплатили штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU