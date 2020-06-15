«В туалет ходи в пакет»: сибирячке нахамили в больнице, а потом обожгли ногу на операции

15 Июнь 2020 2020-06-15T20:15:57+03:00

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Сибирячка пожаловалась в сети на больницу, где ей сначала посоветовали «ходить в туалет в пакет», оставили ожоги на ноге во время Кесарево сечения, а потом три дня не отдавали ребенка из-за потерянного теста на коронавирус. Кроме того, по словам девушки, в палатах давно не проводилась уборка и не делался ремонт.

— В эту больницу я попала по «скорой» из-за того, что у меня поднялась температура. Обменная карта у меня была в другом роддоме, но, насколько я поняла, всех, у кого температура, везут рожать туда. Проблемы начались сразу же: меня просто не хотели принимать. Говорили, мол, у нее карта в другом месте, пусть там и рожает. Но все же, через ругань с врачами скорой, меня приняли и повели в родовую палату. Из-за карантина девушек оттуда не выпускают. Ну, а я задала элементарный вопрос: в туалет-то мне как ходить? Врач на меня посмотрела и сказала: «В пакет свой ходи». Видимо, она имела в виду тот пакет, в котором у меня были вещи. Потом, конечно, медсестра принесла мне утку, но осадок от этого хамства остался. Когда меня привезли в больницу, у меня уже отошли воды, но схваток еще не было. По факту, ночью мной так никто и не занялся. Утром персонал пришел проверять родовые палаты и на меня, наконец, обратили внимание. Когда пришла врач и медсестры, по их шокированному виду и разговорам я поняла, что они, судя по всему, даже не знали, что в родовой палате кто-то есть! Меня сразу же стали осматривать, прицепили КТГ, начали задавать вопросы. В итоге, оказалось, что из-за того, что воды уже давно отошли, ребенку не хватает кислорода, он буквально задыхался, у него упало сердцебиение. Меня срочно повезли на Кесарево сечение, — рассказала девушка КП-Новосибирск. — Но на этом, как оказалось, все ужасы не закончились. Когда я пришла в себя, обнаружила на ноге два ожога. Как выяснилось потом, это от каких-то странных металлических пластин, которые были на операционном столе. Врачи это хоть отрицать и не стали, но ожог мне так никто и не обработал. Ребенка мне не отдавали три дня. Потому что тот тест на коронавирус, который у меня взяли сразу же, как я туда прибыла, как я поняла, в лабораторию так и не отправили. А без его результатов ребенка не отдают: я находилась в палате на специальном этаже для тех, у кого анализы на COVID-19 еще пришли. В итоге, тест у меня взяли еще раз, он готов был спустя пару часов. Рожала я первый раз, и мне даже не показали, как правильно ребенка кормить, как пеленать. Сказали: смотрите в интернете. Кроме всего прочего, в палатах грязно, ремонта нет, никто нормально ничего не дезинфицирует. Я уже просто плакала и умоляла мужа нас оттуда забрать! Когда вспоминаю все это — снова начинает трясти от ужаса.

По словам девушки, в палатах давно не проводилась уборка и не делался ремонт. Фото: предоставлено героем публикации

КП-Новосибирск обратилась за комментариями к юристу, чтобы понять, может ли пострадавшая девушка каким-либо образом отстоять свои права и что ей для этого необходимо сделать.

— Девушке должны были при выписке выдать документы. Но их для отстаивания прав недостаточно: ей нужно написать заявление с требованием выдать ей копию ее медкарты, которую должны были завести в этой больнице. Поскольку именно в ней должен быть отражен ход операции и все ее нюансы. Если в медучреждении карту выдавать откажутся, то ей будет необходимо написать жалобу в прокуратуру, Роспотребнадзор и минздрав. Потому что именно министерство здравоохранения в таком случае создает комиссию, которая оценивает качество оказанных медуслуг. Кроме того, если она недовольна оказанными ей в данной больнице услугами, она может обратиться в страховую компанию. Для этого ей необходимо будет зафиксировать ожог: это можно сделать, в том числе, и в частном медицинском центре. Уже исходя из всего этого, она может обратиться в суд с иском за некачественно оказанные медуслуги, — пояснила КП-Новосибирск юрист Инесса Рябинина.

КП-Новосибирск также обратилась с запросом в министерство здравоохранения Новосибирской области, чтобы разобраться в данной ситуации.

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