Продавцы шоке: две старушки подрались тросточками в магазине

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:41:38+03:00

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Две пьяные пенсионерки устроили драку прямо в салоне связи. Пока бабушки фехтовали тросточками в торговом зале, растерянные продавцы уже вызывали в магазин группу быстрого реагирования.

— Этот инцидент случился 13 июня, в салоне сотовой связи на улице Первомайская. Туда зашли две пожилые женщины в состоянии алкогольного опьянения, по словам персонала, на вид им было около 70-ти лет. В один момент, одна из старушек стала оскорблять продавца, вторая же встала на защиту работника торгового зала и попыталась урезонить приятельницу. Между женщинами завязалась потасовка, пенсионерки буквально вцепились друг в друга и начали драться, пуская в ход свои тросточки, — рассказали КП-Новосибирск в Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ.

Успокоились старушки только после того, как продавцы сказали, что вызвали охрану. Тогда подвыпившие пенсионерки, заключив временное перемирие, поспешили ретироваться с места случившегося. Прибывшая в магазин группа быстрого реагирования старушек уже не застала.

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