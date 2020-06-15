«Меня превратили в морковь!»: парикмахер испортила волосы сибирячки жутким окрашиванием

15 Июнь 2020 2020-06-15T16:45:29+03:00

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Сибирячка хотела покрасить волосы хной, но в итоге получила совсем не тот оттенок, который хотела. Девушка утверждает, что она провела в салоне красоты пять часов, а за услугу отдала семь тысяч рублей.

— Я увидела примеры работы этого салона в соцсетях. Там все было очень красиво, и я была абсолютно уверена в профессионализме мастеров. Но, как оказалось, напрасно. Пока меня красили, я видела себя в зеркале, все выглядело не так уж плохо, особенно при салонном освещении. К тому же, пока мастер работала, она постоянно нахваливала получившийся цвет, говорила, что он красивый и приятный, — написала сибирячка на портале Flamp.ru. — Но когда я вышла на солнце, поняла, что выглядит это просто ужасно! Я красилась семь лет хной, поэтому знаю, что вывести ее за раз невозможно. Но меня никто не предупредил, что в итоге я уйду с таким жутким цветом. Просто не понимаю, зачем было меня превращать в морковь с помощью колера? Мне сделали растяжку цвета, чтобы я могла отращивать свои волосы. Где-то с середины длины пошел бело-желтый цвет, потом оранжевый, и, собственно, мой. Хорошо еще, что я работаю сейчас удаленно, и никто этот страх не увидит. А ведь за это заплатила семь тысяч рублей и в салоне провела пять часов. Врагу не пожелала бы так ходить!

Сибирячка хотела покрасить волосы хной, но в итоге получила совсем не тот оттенок, который хотела. Фото:Flamp.ru

КП-Новосибирск поговорили с юристом Инессой Рябининой, чтобы выяснить, может ли девушка рассчитывать на что-нибудь после такого неприятного инцидента.

— В таком случае клиент может написать жалобу в салон, указав, что именно в оказанной услуге его не устраивает. И, уже исходя из этого, просить компенсацию, просить снизить стоимость услуги или, если есть возможность, просить переделать работу. Конкретно в этом случае девушка может сделать все то же самое, однако, если она не сообщила в салоне сразу о том, что ее что-то не устраивает, то могут возникнуть трудности с доказательствами того, что она изначально была недовольна работой мастера. В таких случаях еще не будет лишним оставлять отзывы в книге жалоб и предложений, — пояснила юрист.

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