В Новосибирске иномарка сбила 7-летнего мальчика: ребенок в больнице

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:37:09+03:00

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Днем 15 июня в Новосибирске произошло ДТП. Во дворе дома иномарка сбила 7-летнего мальчика.

— Около двух часов дня 33-летний водитель автомобиля Toyota Caldina ехал по двору дома по улице Учительская 19. Там он наехал на 7-летнего мальчика, которого с переломом ноги доставили в больницу, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

На месте случившегося работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала об еще одном ДТП, произошедшем сегодня, 15 июня. На перекрестке улиц Петропавловская и Титова в Ленинском районе сбили 50-летнюю женщину. Ее госпитализировали с переломом ноги. По словам очевидцев, сибирячка потеряла сознание. Кроме того, новосибирцы отметили, что данный пешеходный переход не регулируется светофорами, нужно быть особо внимательным, потому что там шестиполоска и динамичное движение машин.

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Об этом рассказали в ГИБДД Новосибирска (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU