Под Новосибирском пропал подросток в рыжей бандане на велосипеде

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:52:51+03:00

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Под Новосибирском ищут 17-летнего подростка. Петр Дзюба пропал 15 июня во время велосипедной прогулки по лесу в поселке Бибиха.

— Приметы: рост 178 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы до плеч, серые глаза, — сообщается в ориентировке. — На момент своего исчезновения парень был одет в серую толстовку с капюшоном, темное трико, рыжего цвета бандану, и резиновые сапоги. С собой у него был рюкзак.

В настоящее время волонтеры объявили срочный сбор на поиск молодого человека. По словам поисковиков, он может находиться в разных районах.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Петр или вы просто видели его на улице, сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU