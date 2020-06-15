2020-06-15T13:24:51+03:00
Общество

Дистанционное образование станет качественнее

Глава региона дал поручение подготовить предложения по совершенствованию системы, которые были бы полезны для всей страны
Екатерина ИВАНОВА
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Учителя и школьники уже устали от "удаленки".Учителя и школьники уже устали от "удаленки".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Школы Новосибирской области планируют начать новый учебный год в очном формате, но в правительстве региона готовят план действий на любой случай. Нынешний резкий переход на дистанционную форму обучения вскрыл ряд проблем и сейчас губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал поручение подготовить предложения, как можно выгодно изменить систему и что для этого необходимо предпринять.

- Мы понимаем, что интерес к дистанционному образованию будет расти, нам нужно сделать выводы из этого опыта, из этой тренировки и скорректировать наши планы: что нам нужно сделать для того, чтобы дистанционное образование в обычном режиме стало более качественным, востребованным, удобным как для педагогов, так и для родителей, детей. И пользуясь площадкой рабочей группы Госсовета, просьба подготовить общие предложения, которые необходимы, актуальны для школ всей страны, - обратился к коллегам на оперативном совещании Андрей Травников.

Отметим, что и в следующем учебном году в Новосибирской области будут сохранены более жесткие подходы к ведению карантина в образовательных организациях в случае увеличения количества заболевших. В том числе, традиционными ОРВИ и гриппом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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