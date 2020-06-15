Большинство нарушений в выходные совершено в алкогольном опьянении

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:27:57+03:00

Сотрудники ГБР Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, выезжая на тревожные события в выходные дни, убедились в том, что алкогольное опьянение является причиной многих бед и влечет за собой совершение правонарушений

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Практически все резонансные происшествия этих выходных были совершены лицами, находящимися в нетрезвом состоянии.

12 июня в 12:01 тревожную кнопку нажали в гипермаркете на проезде Энергетиков. Оперативно прибывшим на вызов бойцам ГБР сотрудники магазина указали на нетрезвую парочку, совершившую хищение дорогостоящей бутылки вина. Гвардейцы произвели задержание подозреваемых для передачи их в полицию, но у мужчины начался приступ сильного кашля с кровохарканием. Его подружка пояснила, что тот болен туберкулезом и ему нужна медицинская помощь, поэтому гвардейцы вызвали в супермаркет ещё и карету скорой помощи. В итоге, криминальную парочку разделили: мужчина поехал в больницу, а женщина – в полицию.

13 июня в 11:20 сигнал тревоги поступил из салона сотовой связи на ул. Первомайская. Две пожилые дамы, примерно 70-ти лет, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения устроили хулиганскую выходку: одна из них стала оскорблять продавца, вторая же наоборот встала на защиту и попыталась приструнить приятельницу. В итоге бабушки вцепились друг в друга и начали драться, пустив в ход тросточки. Успокоились пьяные хулиганки и покинули салон только, когда в магазин была вызвана группа быстрого реагирования.

13 июня в 23:59 тревожная сигнализация сработала в пивном магазине на ул. Вертковская. Прибывшим гвардейцам сотрудники пожаловались на молодого человека, который находясь в нетрезвом состоянии, скандалил и мешал работать. Бойцы ГБР вывели пьяного нарушителя.

14 июня в 20:00 сигнал тревоги поступил из торгового центра на пр. Энергетиков. Экипаж ГБР был на месте вызова уже через три минуты. Сотрудники магазина показали бойцам в какую сторону побежал нарушитель. Гвардейцы задержали пьяного мужчину, бежавшего к парковке. Выяснилось, что, находясь в торговом зале, он выпил шкалик водки стоимостью 130 рублей, а на кассе в качестве оплаты предъявил только пятирублевую монету, сразу после чего ринулся убегать. Нарушитель был задержан и передан сотрудникам полиции.