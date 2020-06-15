В Новосибирске загорелся балкон высотки: соседи подозревают, что причиной стал окурок

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:18:37+03:00

По словам местных жителей, это не единственный пожар за последнее время в этом доме

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В понедельник, 15 июня, в Кировском районе Новосибирска загорелась квартира дома № 7 по улице Виктора Уса. Очевидцы заметили на балконе третьего этажа высотки черный дым и языки пламени.

В МЧС рассказали, что в огне никто не пострадал.

— В 12:45 был выезд на пожар в многоквартирном 17-этажном доме на улице Виктора Уса. Полностью открытое горение ликвидировано в 12:56. По прибытии было установлено, что огонь горит на балконе третьего этажа. Тушили с помощью трехколенной лестницы. Квартиру проверили, никого из людей не обнаружили. В подъезде было незначительное задымление. Горели домашние вещи на балконе, площадь пожара — 4 квадратных метра, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Местные жители пожаловались, что пожары часто происходят на этой улице. Они предположили, что всему виной — непотушенный окурок.

— Опять куряки с верхних этажей. Вера не позволяет окурки складывать в баночку? Обязательно нужно их кидать?

— На Виктора Уса постоянно что-то горит. Курят на балконе, бычки бросают и не думают, что ветром в чужой балкон занесет окурок и пожар, — написали они в группе «АСТ-54».

В МЧС устанавливают причину пожара.

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