В Новосибирске загорелся балкон высотки: соседи подозревают, что причиной стал окурок
В понедельник, 15 июня, в Кировском районе Новосибирска загорелась квартира дома № 7 по улице Виктора Уса. Очевидцы заметили на балконе третьего этажа высотки черный дым и языки пламени.
В МЧС рассказали, что в огне никто не пострадал.
— В 12:45 был выезд на пожар в многоквартирном 17-этажном доме на улице Виктора Уса. Полностью открытое горение ликвидировано в 12:56. По прибытии было установлено, что огонь горит на балконе третьего этажа. Тушили с помощью трехколенной лестницы. Квартиру проверили, никого из людей не обнаружили. В подъезде было незначительное задымление. Горели домашние вещи на балконе, площадь пожара — 4 квадратных метра, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Местные жители пожаловались, что пожары часто происходят на этой улице. Они предположили, что всему виной — непотушенный окурок.
— Опять куряки с верхних этажей. Вера не позволяет окурки складывать в баночку? Обязательно нужно их кидать?
— На Виктора Уса постоянно что-то горит. Курят на балконе, бычки бросают и не думают, что ветром в чужой балкон занесет окурок и пожар, — написали они в группе «АСТ-54».
В МЧС устанавливают причину пожара.
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ИСТОЧНИК KP.RU