«Она умрет в муках от голода и болезни»: новосибирцы обнаружили в зарослях на набережной черепаху
В Новосибирске возле набережной заметили черепаху. Ее увидели в зарослях у берега.
— В районе парка «Городское начало» в траве сидит большая черепаха. Возможно, у кого-то есть желание достать ее и обзавестись прекрасным питомцем, или может кто-то может подсказать, в какую службу обратиться? — сообщил автор фотографий в группе «АСТ-54»..
На кадрах был виден панцирь черепахи. Новосибирцы предположили, что животное кто-то выкинул.
— Многие выкидывают в речку. Черепашка только с виду милая, держать дома — то еще удовольствие.
— Я ее еще там месяц назад видел, в кустах сидела, головой крутила! — написали они в комментариях.
Животное может погибнуть от холода и голода - но его можно спасти.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Координатор центра реабилитации диких животных Новосибирской области Алиса Богомолова также предположила, что черепаха раньше жила дома, но от нее избавились.
— Это красноухая черепаха — они не живут в Оби, а доживают в ней. Потому что предложение на них гораздо больше спроса, а для содержания нужно больше ста литров воды на одну особь. Вот и получается: завели люди маленькую черепашку, а как та выросла, стала неинтересна или не нужна — отдают даром, а кто-то в пруд или в реку выпускает. Но спасать их нужно! Иначе черепаха умрет в муках от холодной воды, недостатка пищи и болезней. Можно обратиться в приют. Не уверена, что приюты кошек и собак пожелают принять черепаху, но все может быть. Наш центр реабилитации, к примеру, не может взять черепах. Нет воды и места, а в сезон к нам поступает несколько таких обращений, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Алиса Богомолова.
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