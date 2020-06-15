2020-06-15T10:10:16+03:00
Общество

«Не умел плавать, понесло течением»: под Новосибирском утонул 11-летний мальчик

Следственный комитет по Новосибирской области проводит проверку
Ульяна ДЖАНКОВА
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Следователи проводят проверку после гибели 11-летнего мальчика в реке Карасук.Следователи проводят проверку после гибели 11-летнего мальчика в реке Карасук.
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В двух километрах от Карасука Новосибирской области утонул 11-летний мальчик. Он пришел с друзьями на водоем без взрослых. Об этом рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

— 14 июня 2020 года в 16 часов на реке Карасук во время купания утонул 11-летний мальчик. Спасти ребенка не удалось. Для определения точной смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится доследственная проверка, — сообщили в ведомстве.

Как стало известно КП-Новосибирск, ребенок не умел плавать, его подхватило течение и понесло, мальчик захлебнулся. На берегу остались его вещи и велосипед. Тело мальчика нашли водолазы сегодня утром.

В СК по Новосибирской области обратились к родителям. В ведомстве просят не отпускать детей одних купаться на водоемах.

— Нельзя прыгать в воду в необорудованных местах, ведь можно удариться головой о дно, камень или другой предмет, потерять сознание и погибнуть. Запрещено подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и судам, а также всплывать на волны, идущие от катеров, гидроциклов, лодок — можно попасть под лопасти винта и поплатиться своей жизнью, — предостерегли в ведомстве.

Напомним, 9 июня в Пашино утонул 13-летний мальчик. Он неудачно нырнул и наглотался воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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