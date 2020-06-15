В Новосибирске будут судить хоккейного болельщика, сломавшего ногу полицейскому

15 Июнь 2020 2020-06-15T08:59:25+03:00

Сибиряку грозит до 10 лет лишения свободы за избиение полицейского. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ему грозит до 10 лет лишения свободы

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Калининский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении новосибирца, избившего сотрудника ДПС при исполнении.

Как сообщили в прокуратуре Калининского района, дело было 24 октября у ледового дворца «Сибирь». Выпивший мужчина шел с хоккейной игры вместе с девушкой. Сибиряк вел себя вызывающе. Вдруг мужчина прыгнул на капот патрульной машины, упал с нее на асфальт и начал материться, в том числе оскорблять полицейских. Когда его попытались задержать, он ударил сотрудника ДПС: три раза в стопу и один раз в голову.

— Сотрудник ДПС получил перелом основания плюсневой кости правой стопы. Он провел на больничном три недели, — рассказала КП-Новосибирск старший помощник прокурора Вероника Аникина. — Мужчина в своем проступке не раскаялся, пояснений никаких не дал.

На сибиряка завели уголовное дело по статье «Применение силы в отношении представителя власти».

Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU