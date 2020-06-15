Безработный якут, летевший в Новосибирск, курил в самолете: теперь ему грозит штраф

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:01:59+03:00

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В аэропорту «Толмачево» задержали 37-летнего жителя Якутии, который курил в туалете самолета. Об этом сообщили КП-Новосибирск в управлении на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

— Произошло все в субботу, 13 июня, рейс №5262 «Якутск — Новосибирск». После прибытия самолета в аэропорт Толмачево прибыл наряд транспортной полиции. Они установили, что мужчина, находясь в полете, курил в туалете самолета. Известно, что это — безработный житель села Намцы в Якутии, ранее не был судим. С кем он летел, пока не установлено. Отмечу, что вел он себя спокойно, был трезв, с сотрудниками полиции и экипажем самолета общался вежливо, — пояснила КП-Новосибирск начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по СФО Анна Щербакова.

Сибиряк признал свою вину. Полицейские составили на него протокол об административном нарушении за курение в неположенном месте. За нарушение он должен заплатить штраф от 500 до 1000 рублей.

Ранее, 11 июня, в Толмачево задержали другого мужчину, который летел в Екатеринбург. Сибиряк был пьян и ругался матом на бортпроводников и других пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU