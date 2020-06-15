«Ростелеком. Юрист»: круглосуточные онлайн-консультации для сибиряков

15 Июнь 2020 2020-06-15T07:31:25+03:00

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Юрист» позволяет в любое время дистанционно запрашивать информацию по правовым вопросам, в том числе получать советы по правилам оформления документов или срокам получения социальных льгот.

Консультации для абонентов «Ростелекома» оказывает «Национальная юридическая служба «Амулекс».

- Постепенно все больше услуг переходят в онлайн, и юридическая сфера - не исключение. Это очень удобно, потому что далеко не всегда требуется очная встреча со специалистом. Например, вопросы по правильному расчету транспортного налога, по взысканию алиментов или вступлению в наследство можно уточнить дистанционно. Кроме того, удаленно легко заказать и экспертизу документов для получения социальных льгот: заранее отправить копии оригиналов юристу и получить развернутый ответ в нужные сроки, - уточнил Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» - директор по работе с массовым сегментом.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Пользователи сервиса могут составить «Дорожную карту» -план действий для сбора и подачи документов в государственные органы, включая адреса, телефоны и график работы всех структур, в которые необходимо обратиться. Специалисты также помогут зарегистрироваться на сайте госуслуг, а при необходимости проверят обоснованность и соответствие нормам действующего законодательства РФ отказа в предоставлении льгот.

После подключения сервиса получить ответ на вопрос можно будет устно по телефону горячей линии 8 800 775 03 38 или письменно в личном кабинете на сайте law.rt.ru.