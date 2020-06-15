«У нее перелом ноги»: сибирячка сбила на пешеходном переходе 50-летнюю женщину

15 Июнь 2020 2020-06-15T07:26:40+03:00

Об этом рассказали в ГИБДД Новосибирска

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В понедельник, 15 июня, в Ленинском районе Новосибирска на перекрестке улиц Петропавловская и Титова сбили пешехода. Ей оказалась 50-летняя женщина. По словам очевидцев, сибирячка потеряла сознание. С переломом ноги ее госпитализировали в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирска

— В 9:50 женщина 42-летняя женщина ехала на «Toyota Caldina» по улице Титова со стороны улицы Тихвинская сторону улице Троллейной, в пути следования у дома 44 совершила наезд на женщину, — рассказали в ведомстве.

Пострадавшую с переломом ноги увезли в больницу. Фото: «АСТ-54»

Как отмечают сами новосибирцы, пешеходный переход не регулируется светофорами, нужно быть особо внимательным, потому что там шестиполоска и динамичное движение машин.

— Там знак, что нельзя превышать скорость больше 40, каждый день езжу по этому месту, сразу после улицы Чехова народ начинает «исполнять»: скорость превышают, перестроения начинаются бесконечные, — отметил один из водителей.

Детали произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД Новосибирска.

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