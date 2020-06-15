2020-06-15T06:56:31+03:00
Общество

«Сняли унитаз и плитку»: из-за кошки, застрявшей между трубами, разворотили ванную

Спасатели с трудом смогли подобраться к животному
Ульяна ДЖАНКОВА
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Кот застрял головой между труб в ванной. Фото: стоп-кадрКот застрял головой между труб в ванной. Фото: стоп-кадр
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В Калининском районе Новосибирска в доме на улице Столетова произошел курьезный случай, который привел к совсем несмешным последствия. В воскресенье, 14 июня, глубокой ночью кошка застряла между труб. Хозяева сами не смогли вызволить из беды своего питомца и вызвали спасателей МАСС.

— Вызов поступил в 03:05. В ванной комнате кошка залезла между трубами холодной и горячей воды и застряла головой. Прибыв на место, спасатели провели разведку и выяснили, что за унитазом в стене находится отверстие, откуда выведены гибкие шланги с горячей и холодной водой. Кошка находится в воздушном кармане между трубами. Спасательная операция заняла 10 минут, — рассказали в МАСС.

Чтобы животное достать пришлось разворотить санузел. Фото: стоп-кадр

Чтобы животное достать пришлось разворотить санузел. Фото: стоп-кадр

Вот только для того, чтобы достать животное пришлось снять унитаз, а еще плитку. Спасатели с трудом добрались до кошки.

Напомним, это не единственный случай, когда домашние питомцы застревают. Так, например, в конце апреля рыжий котенок застрял в батарее. Животное было напугано, а потому всех, кто к нему приближался, кусал.

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.

В Новосибирске спасатели разворотили ванную, чтобы достать кота, застрявшего между труб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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