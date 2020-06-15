«Лаял где-то из-под травы»: в заброшенный погреб провалился мопс во время прогулки
В Советском районе Новосибирска на улице Демакова в открытый погреб провалился мопс. Его выгуливала вечером 14 июня 63-летняя хозяйка.
— В 18:14 на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок от женщины, с просьбой помочь ей вытащить ее мопса из заброшенного погреба. Спасатели встретились с хозяйкой животного, и она указала им на малозаметную неглубокую яму в траве, из которой доносился лай, — рассказали спасатели МАСС.
Собаку передали хозяйке — она поблагодарила отряд за спасение питомца.
Напомним, спасатели МАСС не раз помогали животным. 8 апреля они спасли лабрадора, который гулял без поводка и провалился в яму. А 14 июня спасатели вытащили кошку, которая застряла в ванной между трубами: пришлось разобрать плитку и унитаз, чтобы добраться до неё.
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