«Вышел на минуту, чтобы позвонить»: под Новосибирском разыскивают 42-летнего мужчину в красной футболке

15 Июнь 2020 2020-06-15T05:40:28+03:00

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске ищут 42-летнего Олега Викторовича Дементьева. Он вышел в 4 часа утра 13 июня из дома в селе Налетиха Тогучинского района, с тех пор о нем ничего неизвестно. В отряде отметили, что пропавшему может понадобиться медицинская помощь.

— Мужчина несколько дней назад был в Новосибирске не лечении, вернулся из больницы. Диагноз озвучить не могу. До пропажи он был дома с семьей. В его селе большие проблемы со связью: часто ее либо вообще нет, либо плохо ловит сигнал. Поэтому мужчина оделся и вышел из дома к вышке сотовой связи, чтобы можно было позвонить. После этого домой не вернулся, хотя вышел буквально на минуту. сейчас абонент вне зоны действия сети. Вчера мы выехали на поиск, осмотрели территорию возле дома и вышки сотовой связи. Поиски пока не дали результата, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск руководитель «Лизы Алерт» Алеся Яблонских.

Приметы пропавшего: рост 175-180 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы. Был одет в красную футболку, синие спортивные штаны и синие кроссовки с белой подошвой.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего или вы видели его, просьба сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU