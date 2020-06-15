Есть победители!
В течение трех дней 45 марафонцев разгадывали познавательно-образовательные задания от ГКУ Новосибирской области «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов». Несложные интересные задачки многих заставили заглянуть в энциклопедии и нагуглить много интересного о нашей великой стране.
Верно выполнили все задания 33 участника. Среди них и были разыграны призы - портативные колонки и портативные аккумуляторы.
Называем победителей!
Портативную колонку получают:
• Екатерина Медведева (Чановский район)
• Андрей Кербс (Новосибирск)
• Александра Тимощенко (Новосибирск)
• Наталья Мицура (Чистоозерный район)
• Людмила Скворцова (Доволенский район)
Портативные аккумуляторы заслужили:
• Дарья Филатова (Черепановский район)
• Ирина Анучина (г. Бердск)
• Евгения Быкова (Новосибирский район)
• Татьяна Ступина (Ордынский район)
• Людмила Непша (Здвинский район)
Поздравляем!