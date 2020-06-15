Есть победители!

15 Июнь 2020 2020-06-15T05:38:37+03:00

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В течение трех дней 45 марафонцев разгадывали познавательно-образовательные задания от ГКУ Новосибирской области «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов». Несложные интересные задачки многих заставили заглянуть в энциклопедии и нагуглить много интересного о нашей великой стране.

Верно выполнили все задания 33 участника. Среди них и были разыграны призы - портативные колонки и портативные аккумуляторы.

Называем победителей!

Портативную колонку получают:

• Екатерина Медведева (Чановский район)

• Андрей Кербс (Новосибирск)

• Александра Тимощенко (Новосибирск)

• Наталья Мицура (Чистоозерный район)

• Людмила Скворцова (Доволенский район)

Портативные аккумуляторы заслужили:

• Дарья Филатова (Черепановский район)

• Ирина Анучина (г. Бердск)

• Евгения Быкова (Новосибирский район)

• Татьяна Ступина (Ордынский район)

• Людмила Непша (Здвинский район)

Поздравляем!