«Камеру на меня поднимешь, лишишься ее»: сибирячки выкинули из автобуса парня, снимавшего видео
В троллейбусе № 13 Новосибирска произошел конфликт: двум женщина не понравилось, что парень снимал видео в салоне. Они уверенно подошли к новосибирцу и силой заставили прекратить съемку. Парень от удивления залез с ногами на сидение, но это не помогло ему избежать гнева разъяренных женщин. Об инциденте рассказала одна из пассажирок.
— Парень снимал, как он едет в троллейбусе, но двум нетрезвым женщинам это не понравилось, так как они попали в кадр. Одна из них набросилась на юношу с кулаками и начала избивать его, пыталась отобрать телефон и разбить его, — рассказали очевидцы в группе «Жесть Новосибирска».
На ролике видно, как девушки требуют убрать камеру.
— Руки убрал! — кричала ему одна из девушек. — Еще раз камеру на меня поднимешь, лишишься ее.
— Обе отошли от меня! — в панике пытался парировать парень.
Вскоре водитель остановил троллейбус, юноша пролез под поручнем и выбежал на улицу, а дамы продолжили ехать.
Новосибирцев возмутило агрессивное поведение женщин в общественном транспорте.
— Вот такие милые и нежные современные девушки!
— Тетки, вы чего? Совсем скучно живете?
— Правильно. А две дебоширки спокойно продолжили увлекательное путешествие.
КП-Новосибирск поинтересовалась у юриста, мог ли парень снимать видео в троллейбусе.
— Снимать в общественных местах можно, но без акцента на людях. Фотографировать и снимать на видео конкретного человека в общественном месте нельзя, тем более, потом размещать это в соцсети, чтобы выставить в невыгодном свете — опозорить. Если до этого дойдет, то человек, который попал в кадр, может подать в суд на возмещение морального вреда, также она вправе требовать, чтобы фото удалили. Если же снимок опубликован анонимно, то отвечать будет сама соцсеть, так как она отвечает за контент в группах, — рассказала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.
Напомним, в конце мая произошел конфликт в другом троллейбусе: сибирячка исподтишка сняла на камеру кондуктора в шортах.
Девушки набросились на парня в троллейбусе.
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ИСТОЧНИК KP.RU