«Камеру на меня поднимешь, лишишься ее»: сибирячки выкинули из автобуса парня, снимавшего видео

15 Июнь 2020 2020-06-15T05:28:29+03:00

Девушки зажали парня в углу и набросились на него с возмущениями.

Женщина не понравилось, что они случайно попали в объектив

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В троллейбусе № 13 Новосибирска произошел конфликт: двум женщина не понравилось, что парень снимал видео в салоне. Они уверенно подошли к новосибирцу и силой заставили прекратить съемку. Парень от удивления залез с ногами на сидение, но это не помогло ему избежать гнева разъяренных женщин. Об инциденте рассказала одна из пассажирок.

— Парень снимал, как он едет в троллейбусе, но двум нетрезвым женщинам это не понравилось, так как они попали в кадр. Одна из них набросилась на юношу с кулаками и начала избивать его, пыталась отобрать телефон и разбить его, — рассказали очевидцы в группе «Жесть Новосибирска».

На ролике видно, как девушки требуют убрать камеру.

— Руки убрал! — кричала ему одна из девушек. — Еще раз камеру на меня поднимешь, лишишься ее.

— Обе отошли от меня! — в панике пытался парировать парень.

Вскоре водитель остановил троллейбус, юноша пролез под поручнем и выбежал на улицу, а дамы продолжили ехать.

Новосибирцев возмутило агрессивное поведение женщин в общественном транспорте.

— Вот такие милые и нежные современные девушки!

— Тетки, вы чего? Совсем скучно живете?

— Правильно. А две дебоширки спокойно продолжили увлекательное путешествие.

КП-Новосибирск поинтересовалась у юриста, мог ли парень снимать видео в троллейбусе.

— Снимать в общественных местах можно, но без акцента на людях. Фотографировать и снимать на видео конкретного человека в общественном месте нельзя, тем более, потом размещать это в соцсети, чтобы выставить в невыгодном свете — опозорить. Если до этого дойдет, то человек, который попал в кадр, может подать в суд на возмещение морального вреда, также она вправе требовать, чтобы фото удалили. Если же снимок опубликован анонимно, то отвечать будет сама соцсеть, так как она отвечает за контент в группах, — рассказала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

Напомним, в конце мая произошел конфликт в другом троллейбусе: сибирячка исподтишка сняла на камеру кондуктора в шортах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/784895" frameborder="0"></iframe> Девушки набросились на парня в троллейбусе.

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ИСТОЧНИК KP.RU