«А весла им на что?»: новосибирцы чуть не утонули в лодке, которую отнесло течением
Спасателям МАСС пришлось вызволять из беды пассажиров двух лодок. Сначала в беду попали 43-летний мужчина со своей 32-летекй спутницей. Они не смогли самостоятельно причалить к берегу из-за ветра в районе пескобазы на реке Обь. Спасатели отбуксировали их к берегу.
— Аналогичный случай произошел возле плотины ГЭС. Недалеко от шандор находилась лодка с двумя мужчинами, один из них был без спасательного жилета. Погода ухудшилась. Ветер и волна вот-вот угрожала опрокинуть лодку. Спасатели МАСС оперативно вышли к плотине ГЭС на быстроходном катере, обнаружили терпящих бедствие мужчин и провели буксировку их лодки к берегу, — рассказали в МАСС.
Со всеми пострадавшими была проведена разъяснительная беседа.
— А весла им на что? — возмущенно прокомментировали происшествие очевидцы.
По словам спасателей, люди на самом деле могли погибнуть.
Новосибирцы чуть не утонули в лодке, которую отнесло течением.
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ИСТОЧНИК KP.RU