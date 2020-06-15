«А весла им на что?»: новосибирцы чуть не утонули в лодке, которую отнесло течением

15 Июнь 2020 2020-06-15T04:32:52+03:00

Новосибирцы чуть не утонули в лодке, которую отнесло течением. Фото: стоп-кадр

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Спасателям МАСС пришлось вызволять из беды пассажиров двух лодок. Сначала в беду попали 43-летний мужчина со своей 32-летекй спутницей. Они не смогли самостоятельно причалить к берегу из-за ветра в районе пескобазы на реке Обь. Спасатели отбуксировали их к берегу.

— Аналогичный случай произошел возле плотины ГЭС. Недалеко от шандор находилась лодка с двумя мужчинами, один из них был без спасательного жилета. Погода ухудшилась. Ветер и волна вот-вот угрожала опрокинуть лодку. Спасатели МАСС оперативно вышли к плотине ГЭС на быстроходном катере, обнаружили терпящих бедствие мужчин и провели буксировку их лодки к берегу, — рассказали в МАСС.

Со всеми пострадавшими была проведена разъяснительная беседа.

— А весла им на что? — возмущенно прокомментировали происшествие очевидцы.

По словам спасателей, люди на самом деле могли погибнуть.

Новосибирцы чуть не утонули в лодке, которую отнесло течением.

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