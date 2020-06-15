Погода в Новосибирске на 15 июня 2020 года: будет прохладно
Погода в Новосибирске 15 июня 2020 года: после жарких выходных придет прохлада.
— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +15-17 градус, ночью — +6-8 градусов. Ожидается переменная облачность, днем местами небольшой дождь и гроза, ночью преимущественно без осадков. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области температура ночью составит +4-9, а днем +14-19 градусов. Ожидается переменная облачность, в отдельных районах — небольшие дожди. Ночью и утром местами туманы. Северо-западный ветер 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 16.
Похожую прогноз дает «Яндекс». По данным сайта, днем в Новосибирске будет облачно с прояснениями и температура составит +15-16 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU