2020-06-15T03:35:37+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на 15 июня 2020 года: будет прохладно

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 15 июня 2020 года
Надежда РЫЖКИНА
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Погода в Новосибирске 15 июня 2020 года: после жарких выходных придет прохлада.Погода в Новосибирске 15 июня 2020 года: после жарких выходных придет прохлада.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Погода в Новосибирске 15 июня 2020 года: после жарких выходных придет прохлада.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +15-17 градус, ночью — +6-8 градусов. Ожидается переменная облачность, днем местами небольшой дождь и гроза, ночью преимущественно без осадков. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура ночью составит +4-9, а днем +14-19 градусов. Ожидается переменная облачность, в отдельных районах — небольшие дожди. Ночью и утром местами туманы. Северо-западный ветер 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 16.

Похожую прогноз дает «Яндекс». По данным сайта, днем в Новосибирске будет облачно с прояснениями и температура составит +15-16 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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