Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 15 июня 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

15 Июнь 2020 2020-06-15T03:00:03+03:00

Коронавирусом в регионе заболели более 4 тысяч человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 15 июня 2020 года покажет, что происходит в регионе

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Уровень заболеваемости опасной инфекции не спадает в регионе: это показывает карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 14 июня 2020 года.

— 219 пациентов с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Краснозерскую, Мошковскую, Доволенскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу, — сообщает опрештаб.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

COVID-19 уже диагностировали у жителей Новосибирска, Бердска, Кольцово, Краснообска, Оби. Зараженных выявили и в нескольких районах нашего региона: Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском, Краснозерском, Маслянинском, Купинском, Доволенском, Северном, Чановском, Болотнинском.

Осталось только два района, где нет заболевших: Кыштовский и Венгеровский.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 4285 человек, их них — 293 ребенка. Выздоровели — 2148 пациентов инфекционного госпиталя. К сожалению, 55 человек скончались.

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