2020-06-14T20:17:23+03:00
Происшествия

«Резко дал на газ»: рыбака убил лодочный мотор

Спасательный жилет защитил второго человека в лодке
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Мужчина самовольно надавил на газ и погиб под лопастями мотора.Мужчина самовольно надавил на газ и погиб под лопастями мотора.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Трагедия произошла 11 июня на озере Чаны, недалеко от деревни Квашнино в Барабинском районе. По данным регионального управления СКР, трое рыбаков находились в километре от берега. Внезапно один из рыбаков, у которого даже не было судоводительных прав, встал за руль лодки и резко надавил на газ.

В этот момент лодка потеряла управления и двух человек выбросило за борт. Погибший сибиряк упал с кормы судна и попал под подвесной мотор: мужчина получил тяжелые травмы и погиб на месте ЧП. Тело рыбака подняли со дна только два дня спустя.

Хозяин лодки оказался за бортом и тоже получил сильные травмы от винта, однако его жизнь сохранил спасательный жилет.

— Следователь СКР в ходе проверки осмотрел место происшествия, опросил очевидцев. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Просим жителей области о соблюдении мер безопасности при отдыхе на водоемах, — прокомментировали в пресс-службе СКР по Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Резко дал на газ»: рыбака убил лодочный мотор
Все оцепила полиция: подброшенная граната перепугала целый дом в Новосибирске
«С ним была девушка»: новосибирский водитель сгорел в фургоне
Сибирячка ударила ножом экс-жениха своей подруги, сделавшего замечание
«Ловили целый час»: самка попугая в третий раз сбежала «почирикать» к воробьям
«Приставил нож к горлу»: новосибирец получил пять лет за ограбление офиса микрокредитов
«Это неуважение к окружающим»: новосибирцев возмутила мать, спустившая ребенку штаны на улице
«Она встала!»: теперь вы знаете, как выглядит Наташа из мема про котов
В Новосибирске восемь детей заразились коронавирусом за сутки
В Новосибирске умерли две пациентки с коронавирусом: власти рассказали о них
108 человек заразились за сутки коронавирусом в Новосибирске
В Новосибирске иномарка врезалась в пень: пострадали два ребенка
Новосибирцы устроили вечеринку на пляже во время самоизоляции, но их не оштрафовали