«Резко дал на газ»: рыбака убил лодочный мотор

14 Июнь 2020 2020-06-14T20:17:23+03:00

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Трагедия произошла 11 июня на озере Чаны, недалеко от деревни Квашнино в Барабинском районе. По данным регионального управления СКР, трое рыбаков находились в километре от берега. Внезапно один из рыбаков, у которого даже не было судоводительных прав, встал за руль лодки и резко надавил на газ.

В этот момент лодка потеряла управления и двух человек выбросило за борт. Погибший сибиряк упал с кормы судна и попал под подвесной мотор: мужчина получил тяжелые травмы и погиб на месте ЧП. Тело рыбака подняли со дна только два дня спустя.

Хозяин лодки оказался за бортом и тоже получил сильные травмы от винта, однако его жизнь сохранил спасательный жилет.

— Следователь СКР в ходе проверки осмотрел место происшествия, опросил очевидцев. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Просим жителей области о соблюдении мер безопасности при отдыхе на водоемах, — прокомментировали в пресс-службе СКР по Новосибирской области.

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