2020-06-14T16:56:44+03:00
Происшествия

Все оцепила полиция: подброшенная граната перепугала целый дом в Новосибирске

Полиция оцепила дом и ищет зачинщика инцидента
Никита МАНЬКО
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Во дворе многоэтажки прошла целая спецоперация. ФОТО: паблик "Инцидент-Новосибирск" "ВКонтакте"Во дворе многоэтажки прошла целая спецоперация. ФОТО: паблик "Инцидент-Новосибирск" "ВКонтакте"
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Брошенная во двор граната напугала жителей дома по улице Забалуева, 90 в Новосибирске. Вызов в отдел полиции Ленинского района поступил около 15:30, на место выехали специалисты МВД и «Росгвардии». Как сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе МВД, двор дома был оцеплен.

— Пострадавших на месте не было, как и следов борьбы или крови. В ходе проверки специалисты обнаружили, что граната учебная и забрали предмет. Назначена проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в полиции.

Автор поста в сообществе «Инцидент-Новосибирск» заснял конфликт трех мужчин, который произошел буквально за 40 минут до сообщения о брошенной гранате. На видео с камеры домофона показано, как трое мужчин спорят о чем то, затем один из них получает удар и падает. Очевидцы добавили, что мужчина пролежал на асфальте некоторое время. Связана ли драка с инцидентом с гранатой, предстоит разобраться правоохранителям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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