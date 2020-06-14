«С ним была девушка»: новосибирский водитель сгорел в фургоне

14 Июнь 2020 2020-06-14T15:17:44+03:00

Мужчина съехал в кювет на повороте, фургон вспыхнул во время ДТП

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Трагедия случилась в ночь на 14 июня на трассе «Венгерово- Усть-Ламенка». По данным МВД, 33-летний водитель ехал по ночной трассе на автофургоне Toyota Hiace, но не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

— По предварительным данным, после съезда в кювет произошло возгорание автомобиля. От полученных травм мужчина скончался на месте, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Полиция проводит доследственную проверку, назначена экспертиза причин возгорания. Местные жители шокированы смертью односельчанина, у мужчины остались жена и дети. Подписчики паблика «Мы из Венгерово» обсуждают версию, что с ним была пассажирка:

— Говорят, что с ним была молодая девушка которая в результате выжила и покинула место ДТП. Большое количество людей придерживается этой версии, — написал Александр Понкратов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU