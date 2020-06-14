Сибирячка ударила ножом экс-жениха своей подруги, сделавшего замечание
Конфликт произошел ночью 14 июня в общежитии поселка Горный Новосибирской области. Как сообщили в полиции, в общежитие приехал 29-летний житель села Сарапулка, чтобы навестить брата. От родственника он услышал о неподобающем поведении своей бывшей девушки, которая живет в том же общежитии. Трезвый мужчина решил разобраться и отправился к ней в комнату.
Мужчина зашел в комнату, где бывшая девушка распивала спиртное с 30-летней женщиной. В ответ на критику женщина вступилась за подругу и ссора переросла в драку. Затем бывшая девушка достала нож и воткнула гостю в живот, а потом сбежала.
Потерпевший попал в больницу с колотым ранением брюшной полости и повреждением внутренних органов. По горячим следам полицейские задержали 30-летнюю женщину.
— Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием оружия.Задержанная дала признательные показания в совершенном преступлении. Ранее подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности — за совершение грабежа, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В полиции сообщили, что проводится расследование, решается вопрос о мере пресечения.
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ИСТОЧНИК KP.RU