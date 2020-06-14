«Ловили целый час»: самка попугая в третий раз сбежала «почирикать» к воробьям

14 Июнь 2020 2020-06-14T12:00:31+03:00

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Сибирячка Лиза Бражник и ее спутник Вадим в третий раз за месяц ловят романтичную самку волнистого попугая Ури, которая сбегает «почирикать» к воробьям. В этот раз птица улетела на полкилометра в лес.

— Мы привычно расклеили старые объявления и пошли в лес с сачком для бассейна и колонкой, чтобы включить пение попугаев. На четвертый день нашу попугаиху принесли с лодочной станции, там ловили птицу целый час. Святые люди!, — написала Лиза Бражник.

Парень Вадим недоволен — просит больше не расклеивать объявления, потому что «дешевле новенького и чистого попугая купить». Беглая самка попугая второй день молчит и не разговаривает с людьми. Хозяева же наклеили сетки на окна и срочно ищут самца в пару к «попугаихе». Предыдущий самец погиб от болезни.

Ранее орнитологи объясняли побеги самки: Ури просто не хватало общения, так как волнистые попугаи живут стаями.

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ИСТОЧНИК KP.RU