2020-06-14T11:13:13+03:00
Происшествия

«Приставил нож к горлу»: новосибирец получил пять лет за ограбление офиса микрокредитов

Мужчина забрал крупную сумму во время ограбления
Никита МАНЬКО
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Полиция распространило видео нападения. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской областиПолиция распространило видео нападения. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области
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Новосибирец получил пять лет колонии за нападение на офис микрокредитов, а через полтора месяца повторил грабеж. Мужчина в кепке угрожал ножом, администраторы отдали ему более 90 тысяч рублей.

Грабитель напал на офис микрокредитов на улице Богдана Хмельницкого еще в октябре 2019 года. По данным прокуратуры Калининского района, около 18:00 неизвестный ворвался в помещение и потребовал отдать деньги. В декабре тот же преступник повторил нападение.

Момент преступления попал на видео.Камера сняла, как в Новосибирске мужчина вошел в помещение и, угрожая сотруднице, потребовал деньги.

— В ходе разбойного нападения мужчина угрожал заранее приготовленным ножом. Он похитил более 90 тысяч рублей, — сообщили «КП-Новосибирск» в прокуратуре Калининского района.

Суд назначил пять лет лишения свободы в колонии общего режима за грабеж с применением оружия. Приговор вступил в законную силу, похищенное взыскано с подсудимого.

Ограбление офиса микрофинансов в Новосибирске попало на видео.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU

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