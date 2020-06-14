«Это неуважение к окружающим»: новосибирцев возмутила мать, спустившая ребенку штаны на улице
Новосибирцы обсуждают фото мамы, которая спустила ребенку штаны посреди улицы. Публикация появилась в группе «Ревизорро- Нск» «ВКонтакте», автор поста осудил действия родительницы.
— Обращаюсь к мамочкам, которые спускают штаны своим детям в общественном месте у всех на глазах. Это такое неуважение к окружающим, — написал сибиряк.
Однако мамы других детей встали на защиту женщины и заявили о дефиците общественных туалетов.
— А если у ребенка заболевание почек и мочевого пузыря, что тогда делать? Кусты все вырубили, гаражи снесли, все застроили. И если в спальных районах хоть где-то можно спрятаться, то в городе негде, — написала подписчица Олеся.
КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА
Маму никак не накажешь
— С юридической точки зрения, можно частично квалифицировать действия родителей детей или взрослого человека по ст. 20.1 КоАП РФ, но поскольку помимо этого должны быть соблюдены другие условия, а именно нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам или уничтожение или повреждение чужого имущества, то привлечение лица к ответственности только за эти действия не представляется возможным. То есть например, если справлять нужду на автомобиль, то состав правонарушения образуется, — сообщил «КП-Новосибирск» управляющий партнер юридической компании Pravo Person Роман Пономарев.
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ИСТОЧНИК KP.RU