«Это неуважение к окружающим»: новосибирцев возмутила мать, спустившая ребенку штаны на улице

14 Июнь 2020 2020-06-14T11:08:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Новосибирцы обсуждают фото мамы, которая спустила ребенку штаны посреди улицы. Публикация появилась в группе «Ревизорро- Нск» «ВКонтакте», автор поста осудил действия родительницы.

— Обращаюсь к мамочкам, которые спускают штаны своим детям в общественном месте у всех на глазах. Это такое неуважение к окружающим, — написал сибиряк.

Однако мамы других детей встали на защиту женщины и заявили о дефиците общественных туалетов.

— А если у ребенка заболевание почек и мочевого пузыря, что тогда делать? Кусты все вырубили, гаражи снесли, все застроили. И если в спальных районах хоть где-то можно спрятаться, то в городе негде, — написала подписчица Олеся.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Маму никак не накажешь

— С юридической точки зрения, можно частично квалифицировать действия родителей детей или взрослого человека по ст. 20.1 КоАП РФ, но поскольку помимо этого должны быть соблюдены другие условия, а именно нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам или уничтожение или повреждение чужого имущества, то привлечение лица к ответственности только за эти действия не представляется возможным. То есть например, если справлять нужду на автомобиль, то состав правонарушения образуется, — сообщил «КП-Новосибирск» управляющий партнер юридической компании Pravo Person Роман Пономарев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU