В Новосибирске восемь детей заразились коронавирусом за сутки

14 Июнь 2020 2020-06-14T08:33:50+03:00

В Новосибирске почти 300 детей заболели коронавирусом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Всего 293 ребенка в области заболели COVID-19 с начала эпидемии

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Врачи Новосибирской области выявили новых заболевших коронавирусом среди детей. Свежую информацию предоставил оперативный штаб.

— За прошедшие сутки тесты выявили COVID-19 у восьми детей, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

Всего с начала вспышки COVID-19 в Новосибирской области заболели 293 ребенка.

— В детскую больницу №3 были госпитализированы 64 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом, — прокомментировали в оперштабе.

Напомним, за прошедшие сутки врачи выявили 108 новых заболевших коронавирусом в Новосибирске, сто из них — взрослые. Две пациентки инфекционных больниц скончались.

Всего с начала вспышки COVID-19 в Новосибирской области заболели 4285 человек. Число излечившихся составило 2148 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU