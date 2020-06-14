108 человек заразились за сутки коронавирусом в Новосибирске

14 Июнь 2020 2020-06-14T08:03:40+03:00

В Новосибирске каждый день более ста заболевших COVID-19. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске составило 4285 человек

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Оперативный штаб озвучил новые данные по количеству заболевших коронавирусом в Новосибирской области.

— В Новосибирской области за сутки выявили 108 новых случаев COVID-19. 98 пациентов выписаны с отрицательными результатами тестов, они излечились — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

Всего с начала вспышки COVID-19 в Новосибирской области заболели 4285 человек. Число излечившихся составило 2148 пациентов.

По информации оперштаба, в инфекционных больницах Новосибирска находятся 1723 взрослых пациента. В их числе люди с подтвержденным диагнозом «коронавирус» и те, у кого явно проявляются симптомы опасного заболевания.

Согласно последним данным, 598 жителей Новосибирской области проходят двухнедельный карантин у себя дома и в обсерваторах, 22 245 человек сняты с медицинского наблюдения.

Больницы и клиники Новосибирской области провели 153 701 тест на коронавирус.

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