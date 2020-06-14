108 человек заразились за сутки коронавирусом в Новосибирске
Оперативный штаб озвучил новые данные по количеству заболевших коронавирусом в Новосибирской области.
— В Новосибирской области за сутки выявили 108 новых случаев COVID-19. 98 пациентов выписаны с отрицательными результатами тестов, они излечились — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.
Всего с начала вспышки COVID-19 в Новосибирской области заболели 4285 человек. Число излечившихся составило 2148 пациентов.
По информации оперштаба, в инфекционных больницах Новосибирска находятся 1723 взрослых пациента. В их числе люди с подтвержденным диагнозом «коронавирус» и те, у кого явно проявляются симптомы опасного заболевания.
Согласно последним данным, 598 жителей Новосибирской области проходят двухнедельный карантин у себя дома и в обсерваторах, 22 245 человек сняты с медицинского наблюдения.
Больницы и клиники Новосибирской области провели 153 701 тест на коронавирус.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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