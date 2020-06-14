2020-06-14T06:12:25+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на 14 июня 2020 года: небольшое похолодание и дожди

Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске на 14 июня 2020 года
Никита МАНЬКО
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Маски и зонты - самые необходимые аксессуары.Маски и зонты - самые необходимые аксессуары.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Погода в Новосибирске на 14 июня 2020 года обещает новосибирцам дождливый выходной: днем будет пасмурно и тепло. Синоптики прогнозируют, что грозы обойдут Новосибирск стороной, но они возможны в районах области.

— Днем по области воздух прогреется до плюс 16 — плюс 21 градуса (непосредственно в Новосибирске — до плюс 19 — плюс 21 градуса), в ночь на 15 июня похолодает до плюс 4 — плюс 9 градусов , — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. — Будет облачно, с прояснениями. Ожидается умеренный ветер 7-12 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду.

По прогнозу «Яндекса», в городе будет немного прохладнее. По данным портала, днем столбик термометра покажет плюс 16 — плюс 20 градусов, но ощущаться будет как плюс 15 градусов. Облачно, местами возможны дожди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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