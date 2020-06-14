2020-06-14T06:07:45+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 14 июня 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 14 июня 2020 года покажет, что происходит в регионе
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Новосибирская область находится на 20-м месте общероссийского рейтинга COVID-19.Новосибирская область находится на 20-м месте общероссийского рейтинга COVID-19.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Уровень заболеваемости опасной болезни пока не идет на спад в регионе: это показывает карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 14 июня 2020 года.

COVID-19 уже диагностировали у жителей Новосибирска, Бердска, Кольцово, Краснообска, Оби. Зараженных выявили и в нескольких раонах нашего региона: Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском, Краснозерском, Маслянинском, Купинском и Доволенском.

Где есть зараженные, можно посмотреть на нашей карте распространения коронавируса в регионе.

Где есть зараженные, можно посмотреть на нашей карте распространения коронавируса в регионе.

Данные оперштаба, увы, не радуют: официально подтверждено уже 4177 случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области, среди них 285 детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Новосибирске на 14 июня 2020 года: небольшое похолодание и дожди
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 14 июня 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 14 июня 2020 года: успехи врачей и самоизоляция в кокошниках
Вторая трагедия за сутки: 48-летнего рыбака убила молния
Стрельба в дачном обществе «Изумруд»: погиб новосибирец, задержаны шестеро человек
График отключения горячей воды в Новосибирске в июле 2020 года: список улиц, сколько продлится
«Сидит девица в темнице»: новосибирские школьницы устроили самоизоляцию в кокошниках
108 человек заразились за сутки коронавирусом в Новосибирске: в их числе - семеро детей
Еще трое пациентов умерли от коронавируса в Новосибирске: что о них известно
Виноват лось: сохатый спровоцировал аварию под Новосибирском
В Новосибирской области от удара молнией умер 25-летний парень
Погода в Новосибирске на 13 июня 2020 года: после ливня придет тридцатиградусная жара
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 13 июня 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 13 июня 2020 года: болезнь унесла жизни еще двух сибиряков
Стала известна судьба 91-летней бабушки, пропавшей с серой тросточкой
«Сначала хотел отпустить, а потом передумал»: сибиряк поймал «золотую» рыбку и заморозил ее
Под Новосибирском из-за выбежавшего на дорогу лося произошла серьезная авария
«Фуражки вверх»: новосибирские кадеты отпраздновали выпускной на самоизоляции
«Отправьте их на юг»: утка привела детенышей прямо к самолету в «Толмачево»
«Хотел сдать на металлолом»: новосибирец пытался украсть металлический гараж