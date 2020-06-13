Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 14 июня 2020 года: успехи врачей и самоизоляция в кокошниках

13 Июнь 2020 2020-06-13T20:57:50+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 14 июня 2020 года

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Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 14 июня 2020 года: с начала эпидемии в регионе заразились 4177 человек, среди них — 285 детей. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 108 человек, в том числе у семи маленьких пациентов. Третий день подряд количество излечившихся превышает число новых случаев заражения. Регион занял 20-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

ОБЛАСТЬ ВЫЗДОРАВЛИВАЕТ

За прошедшие сутки врачи выписали из больниц 143 человека, пациенты успешно переболели COVID-19. Это превысило число новых заболевших, такая статистика наблюдается уже третий день подряд. Теперь в регионе живет 2050 человек, переболевших коронавирусом.

УМЕРЛИ ТРИ ПАЦИЕНТА

Сразу трое пациентов инфекционных больниц Новосибирска скончались за прошедшие сутки. По информации регионального минздрава, болезнь забрала двух мужчин в возрасте 55 и 75 лет и женщину 34 лет. Общее число смертей от коронавируса составило 53 человека.

САМОИЗОЛЯЦИЯ ПО-РУССКИ

Участницы ансамбля народной культуры «Сибирские узоры» решили показать самоизоляцию по-русски. Девушки надели кокошники и занялись традиционными делами: стали печь пироги, читать книги, ткать. Проект поддержал основатель виртуального музея наличников России Иван Хафизов.

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