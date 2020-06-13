Вторая трагедия за сутки: 48-летнего рыбака убила молния

13 Июнь 2020 2020-06-13T19:57:52+03:00

В Колыванский район он прехал с друзьями

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В субботу, 13 июня, молния стала причиной гибели еще одного сибиряка - 48 летнего новосибирца, приехавшего на рыбалку. Он стал второй жертвой разгула стихии за сутки.

- Сообщение о гибели сибиряка поступило около 10 часов вечера 13 июня, - сообщают в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. - Известно, что трагедия произошла вблизи бывшей деревни Кольцовка в Колыванском районе. Погибший мужчина 1972 г.р., житель города Новосибирска, приехал с друзьями на рыбалку.

Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку.

Напомним, ранее стало известно, что от удара током в Коченевском районе погиб 25-летний солдат-контрактник.

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У погибшего парня осталась жена и двое маленьких детей, Следственный комитет проводит проверку (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU