График отключения горячей воды в Новосибирске в июле 2020 года: список улиц, сколько продлится

13 Июнь 2020 2020-06-13T13:05:49+03:00

Публикуем самый полный график отключения горячей воды в Новосибирске в июле 2020 года

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Важный вопрос, который волнует многих новосибирцев: каким будет график отключения горячей воды в Новосибирске в июле 2020 года. Ответили на него специалисты СГК:

- С 30 июня начнется отключение горячей воды у новосибирцев, чьи дома находятся в зоне ПНС-5 и относятся к ТЭЦ-4, - пояснили в СГК. – Продлится оно до 9 июля.

С 1 июля под отключение попадут дома на улицах Инской, Серебренниковской, Коммунистической, а также весь Октябрьский район, который относится к зоне ТЭЦ-2. Там горячая вода вернется в дома сибиряков с 14 июля.

С 13 июля попадут все дома, которые относятся к Ленинскому выводу ТЭЦ-2 (отключения продлятся до 24 июля) и Дзержинскому выводу ТЭЦ-2 (отключения продлятся до 22 июля). Полный список улиц смотрите на сайте компании.

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