2020-06-13T13:05:49+03:00
Общество

График отключения горячей воды в Новосибирске в июле 2020 года: список улиц, сколько продлится

Публикуем самый полный график отключения горячей воды в Новосибирске в июле 2020 года
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
В июне без горячей водф останутся жители сразу нескольких районов Новосибирска.В июне без горячей водф останутся жители сразу нескольких районов Новосибирска.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Важный вопрос, который волнует многих новосибирцев: каким будет график отключения горячей воды в Новосибирске в июле 2020 года. Ответили на него специалисты СГК:

- С 30 июня начнется отключение горячей воды у новосибирцев, чьи дома находятся в зоне ПНС-5 и относятся к ТЭЦ-4, - пояснили в СГК. – Продлится оно до 9 июля.

С 1 июля под отключение попадут дома на улицах Инской, Серебренниковской, Коммунистической, а также весь Октябрьский район, который относится к зоне ТЭЦ-2. Там горячая вода вернется в дома сибиряков с 14 июля.

С 13 июля попадут все дома, которые относятся к Ленинскому выводу ТЭЦ-2 (отключения продлятся до 24 июля) и Дзержинскому выводу ТЭЦ-2 (отключения продлятся до 22 июля). Полный список улиц смотрите на сайте компании.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стрельба в дачном обществе «Изумруд»: погиб новосибирец, задержаны шестеро человек
График отключения горячей воды в Новосибирске в июле 2020 года: список улиц, сколько продлится
«Сидит девица в темнице»: новосибирские школьницы устроили самоизоляцию в кокошниках
108 человек заразились за сутки коронавирусом в Новосибирске: в их числе - семеро детей
Еще трое пациентов умерли от коронавируса в Новосибирске: что о них известно
Виноват лось: сохатый спровоцировал аварию под Новосибирском
В Новосибирской области от удара молнией умер 25-летний парень
Погода в Новосибирске на 13 июня 2020 года: после ливня придет тридцатиградусная жара
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 13 июня 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 13 июня 2020 года: болезнь унесла жизни еще двух сибиряков
Стала известна судьба 91-летней бабушки, пропавшей с серой тросточкой
«Сначала хотел отпустить, а потом передумал»: сибиряк поймал «золотую» рыбку и заморозил ее
Под Новосибирском из-за выбежавшего на дорогу лося произошла серьезная авария
«Фуражки вверх»: новосибирские кадеты отпраздновали выпускной на самоизоляции
«Отправьте их на юг»: утка привела детенышей прямо к самолету в «Толмачево»
«Хотел сдать на металлолом»: новосибирец пытался украсть металлический гараж