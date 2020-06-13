108 человек заразились за сутки коронавирусом в Новосибирске: в их числе - семеро детей

13 Июнь 2020 2020-06-13T08:17:03+03:00

Эпидемию коронавируса в Новосибирске пока остановить не удается. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске составило 4177 человек

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Эпидемия коронавируса в Новосибирске пока, увы, не идет на спад: это подтвердили новые данные, озвученные оперативным штабом в регионе.

- За сутки коронавирусом в Новосибирской области заразились 108 человек, среди них - семеро детей, - сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

Сейчас диагноз подтвержден у 4177 человек в Новосибирской области, опасную болезнь выявили в том числе у 285 детей.

- Сейчас в детской больнице №3 находятся 74 ребенка с подозрением на коронавирус, включая детей, у которых диагноз уже подтвердился, - продолжают в ведомстве.

В больницах Новосибирска также находится 1741 взрослый пациент: это сибиряки, у которых медики уже выявили коронавирус, и те, у которых болезнь только подозревают.

Напомним, утром 13 июня стало известно, что от коронавируса в Новосибирске умерли еше три человека. Общее количество умерших с начала эпидемии составило 53 человека.

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