Еще трое пациентов умерли от коронавируса в Новосибирске: что о них известно
Печальные новости сообщил оперативный штаб Новосибирской области: от коронавируса в регионе скончались еще три человека. Власти рассказали, кто из сибиряков не смог побороть опасную болезнь.
- Умерли мужчины в возрасте 55 и 75 лет и женщина 34 лет, - сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.
Известно, что они были в реанимации и врачи до последнего боролись за жизнь сибиряков, но спасти не смогли.
- Общее количество пациентов с коронавирусом, умерших от коронавируса в Новосибирской области, увеличилось до 53 человек, - сообщают в оперштабе.
КП-Новоисбирск приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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