Еще трое пациентов умерли от коронавируса в Новосибирске: что о них известно

13 Июнь 2020 2020-06-13T07:58:20+03:00

Врачи не смогли спасти трех человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

Врачи не смогли спасти двух мужчин и женщину

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Печальные новости сообщил оперативный штаб Новосибирской области: от коронавируса в регионе скончались еще три человека. Власти рассказали, кто из сибиряков не смог побороть опасную болезнь.

- Умерли мужчины в возрасте 55 и 75 лет и женщина 34 лет, - сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

Известно, что они были в реанимации и врачи до последнего боролись за жизнь сибиряков, но спасти не смогли.

- Общее количество пациентов с коронавирусом, умерших от коронавируса в Новосибирской области, увеличилось до 53 человек, - сообщают в оперштабе.

КП-Новоисбирск приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

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