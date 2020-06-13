Виноват лось: сохатый спровоцировал аварию под Новосибирском

13 Июнь 2020 2020-06-13T07:41:59+03:00

Животное во время ДТП погибло

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Вечером в пятницу, 12 июня, серьезная авария произошла под Новосибирском: как сообщают в полиции, виновником ДТП стал лось.

- в 16.25 на 55-м километре автодороге Р-255 «Сибирь» лось выбежал на дорогу, - рассказывают в ГУ МВД по Новосибирской области. - Животное попало под колеса автомобиля Nissan X-Trail. От удара иномарку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем Chevrolet.

Удар был такой силы, что троим пассажирам столкнувшихся автомобилей – двум женщинам и девятилетнему ребенку – понадобилась помощь медиков.

- Их доставили в больницу, однако оказалось, что серьезных травм у них нет, и пассажиров отправили домой, - продолжают в ведомстве.

Лось, ставший причиной аварии, после столкновения погиб. Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.

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