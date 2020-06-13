В Новосибирской области от удара молнией умер 25-летний парень
Непогода, пришедшая в Новосибирскую область в субботу, 13 июня, стала причиной гибели жителя Коченево. Во время грозы в 25-летнего парня ударила молния.
- Вызов в полицию от врачей «Скорой помощи» поступил в 8.24 утра: они и сообщили о том, что молодой человек погиб от удара молнией, - рассказали корреспондентам КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Как удалось выяснить, парень шел по улице во время грозы: он не прятался ни за какими деревьями, находился на открытой местности.
- От удара молнии молодой человек умер мгновенно, - продолжают в ведомстве.
На месте ЧП сейчас работают сотрудники полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU